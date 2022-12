Ecco cosa lascia la tecnologia del 2022

Leggi su panorama

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) L'avvicinarsi del nuovo anno significa fermarsi a riflettere per capireresta degli ultimi dodici mesi. In campo tecnologico, ilnon è stato un anno che ha regalato un dispositivo in grado di stravolgere il mercato, tuttavia non mancano idee, fatti, innovazioni o flop che hanno segnato una svolta importante, non necessariamente in senso positivo. Impossibile mettere in secondo piano la trasformazione di Twitter, che ha dominato le cronache specializzate con l'arrivo e i continui colpi di teatro di Elon Musk. E restando al percorso dei social media, le difficoltà della galassia Meta (che raggruppa Facebook, Instagram, WhatsApp e Oculus) alle prese con il complicatissimo e costosissimo sviluppo del metaverso, risaltano per il successo sempre più netto di TikTok, la piattaforma che più di tutto sta rovinando il sonno di Mark Zuckerberg. ...