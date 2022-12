EA7 Emporio Armani Milano | l’analisi di Ricci | “Siamo nel momento cruciale della stagione in Europa e in Italia con la sfida contro Bologna”

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Raccontandosi a Luca Chiabotti su “La Repubblica –”, Giampaoloha parlatosua esperienza estiva in Africa: “La scorsa estate sono tornato in Tanzania dopo tanti anni. I miei genitori, medici, avevano fatto del volontariato in Africa, e, da piccolo, ci tornavo spesso, ma sempre con gli occhi di un ragazzino sognante che capiva poco. Stavolta mi sono reso conto che, con le mie possibilità e i contatti attuali, potevo realizzare delle cose concrete, come consentire al 97% dei ragazzi di Kisaki di non abbandonare gli studi a 12 anni per mancanza di una scuola secondaria. Ne ho parlato tanto in spogliatoio con Paul Biligha che aveva già intrapreso un percorso simile in Camerun. E solomi avrebbe dato la possibilità di realizzare l’evento, dal Politecnico che mi ha ospitato ai tanti personaggi che ...

