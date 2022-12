Droga tra i panettoni Arrestato dai Carabinieri

Leggi su tarantinitime

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Continua è l’attività di prevenzione e repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti da parte del personale della Sezione Operativa della Compagniadi Taranto. Intensificati durante questo periodo di festività i servizi di controllo del territorio nel capoluogo jonico al fine di infrenare la commissione dei reati, l’attenzione dei militari è stata attirata e si è focalizzata su di una nota arteria stradale del centro cittadino, nel tratto interessato densamente asservito da diversi snodi per varie superstrade ma senza la presenza di troppi esercizi commerciali. In questi giorni erano stati notati troppi movimenti sospetti di persone non del luogo, le quali dopo aver parcheggiato le loro autovetture, spesso in doppia fila nei pressi di noti incroci congestionando il traffico in uscita dal capoluogo, si dirigevano di corsa verso una palazzina ...