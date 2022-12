Dotazioni di bordo nelle barche | cosa è obbligatorio avere con sé?

Leggi su nonsolonautica

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Qualsiasi diportista che ama viaggiare per mare con la propria unità deve tenere sotto controllo alcune cose importanti: una di queste sono ledi, specialmente quelle obbligatorie per legge. La sicurezza in mare è molto importante e la legge stabilisce quali sono gli oggetti che non possono mancare, catalogandoli in fasce di navigazione che variano in base alla distanza dalla costa. Fasce di navigazione,sono e aservono Lediobbligatoriesono stabilite da queste fasce, sebbene alcuni accessori debbano essere sempre presenti a. Tra questi ancora, remi, cavi, sassola e pallone nero di segnalazione diurna, immancabili in unità da ...