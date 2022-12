Doppietta di premi per Publifarm | anche quest’anno è Leader della Crescita e Campione della Crescita

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) L’agenzia di comunicazione di Bergamo conferma per il 2023 i due riconoscimenti ricevuti l’anno scorso da Il Sole 24 Ore e Statista e da La Repubblica Affari & Finanza, cheano le aziende italiane in maggior espansione economica. Per il suo diciottesimo compleanno, che recentemente ha modificato il proprio assetto societario diventando S.p.A. e Società Benefit, ha ricevuto nel mese di novembre due importanti riconoscimenti, che confermano lo sviluppo dell’agenzia e la sua spinta verso la. Ilda parte del Sole 24 Ore e Statista vedeal numero 375 su 500 aziende, con un tasso dipari a 24%. Un ...

LA NAZIONE

Natale però ormai è finito e quindi vai con la cattiveria! Ecco la classifica e ialle serie ...Pratt (The Terminal List) #4 Trevante Rhodes (Mike) #5 Dominic West (The Crown) Con una......turbo Honda vince 15 Gransu 16, unica eccezione Monza dove Senna si incarta in chicane nel doppiaggio della Williams di Schlesser e serve su un piatto d'argento la vittoria, anzi la, ... Premi Ubu, tre vittorie per il Met E "Ottantanove" fa una doppietta Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “misurazione” e “targeting e pubblic ...