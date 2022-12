Doncic mostruoso | 60 punti e rimonta impossibile LeBron porta a scuola Banchero

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) 60! Luka'esagera', stavolta. Segna sessanta, record di franchigia, ci mette vicino 21 rimbalzi, primato personale, e 10 assist, per la settima tripla doppia stagionale, e trascina ...

Contro uncosì… Dallas :60 (19/25, 2/6, 16/22 t.l.), Dinwiddie 25, Wood 19. Rimbalzi:21. Assist:10. New York : Grimes 33 (5/9, 7/16, 2/3 t.l.), Randle 29, ...Continuano a vincere i Brooklyn Nets (ottava vittoria di fila) e gli Orlando Magic di Paolo Banchero (ottavo successo nelle ultime nove). Uno straordinario Lukafirma 50 punti e trascina Dallas nel derby texano contro Houston, mentre Philadelphia si gode Joel Embiid (44 punti) e James Harden (tripla doppia) e festeggia la 7ª vittoria di fila casalinga ... Nba risultati, Dallas-New York Knicks, Orlando-Lakers, Doncic ... Lo sloveno , trascina i Mavericks contro New York. Giornata storta per l’italiano nel k.o. interno contro i Lakers. Denver è più di Jokic: Porter e Murray show nel successo a Sacramento. Il dettaglio ...Durant e Irving abbattono i Bucks. Lo sloveno ne piazza 50 e Dallas fa suo il derby texano con Houston. L'italo-americano sempre protagonista dei Magic che infilano l'ottava vittoria nelle ultime 9. L ...