Dolo Venezia | bimbo disabile dopo parto gestito da ginecologo senza laurea | famiglia chiede i danni all' Ulss 3

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Era accusato di aver esercitato la professione medica per quasi 40 anni senza avere ottenuto una laurea ma nel 2019 Andrea Stampini è morto facendo andare in archivio tutti i procedimenti

Tra le accuse anche quella di aver gestito un parto avvenuto il 26 dicembre 2014 all'ospedale di Dolo (Venezia): secondo le indagini del pm Giorgio Gava, avrebbe causato un'asfissia perinatale a un neonato. Chiamati in causa anche l'Ordine dei medici di Ferrara, a cui Stampini si era iscritto con dei documenti falsi; nonché la società che forniva i medici a gettone all'ospedale di Dolo. DOLO - Una causa civile che continua, dopo che il processo penale si era estinto, tre anni fa, per la morte dell'imputato: Andrea Stampini, finto ginecologo, che per quasi 40 anni aveva esercitato la professione medica senza laurea.