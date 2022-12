Djokovic è in Australia | Nadal | ' ' Un bene per il tennis' '

Corriere della Sera

Rafael Nadal, impegnato a breve inin United Cup, si rallegra per la presenza di Novak, che un anno fa ha saltato il primo ...Dopo essere stato bloccato lo scorso anno per il suo no al vaccino anti - Covid, il tennista serbo ora può tentare il suo decimo successo a ... Djokovic torna in Australia: è il «benvenuto» dopo l’espulsione del 2021 Il serbo è pronto per iniziare al massimo il 2023. Primo allenamento in vista dell'Adelaide International e poi dello Slam che ha saltato un anno fa, gli Australian Open.Novak Djokovic torna in Australia un anno dopo l’espulsione per il vaccino anti Covid: tanti dubbi sull’accoglienza dei tifosi dopo il ...