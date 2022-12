Diletta Miatello chiedeva soldi ai genitori La pista economica e i problemi psichici dietro al massacro di Padova

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) L'ex vigilessa, 51 anni, è accusata di aver ucciso la madre di 84 anni e di aver ridotto in fin di vita il padre. L'uomo, con un filo di voce, era riuscito a fare il suo nome. Fuggita in un albergo di Vicenza, era andata a fare la spesa

Dopo essersi licenziata,non aveva infatti più trovato un lavoro. Aveva persino cercato aiuto sui social pur di ottenere una occupazione. Chiedeva sempre soldi ai genitori I due ...Agonizzante, con ferite profonde sul volto e sulla testa, avrebbe fatto in tempo a dire che a ridurlo in quel modo era stata la figlia maggiore,, 51 anni . La tragedia di San Martino di Lupari. Diletta, senza lavoro e quel tarlo della mancanza di soldi. La sorella: L'84enne Maria Angela Sarto morta nel letto e il marito Giorgio Miatello, 89 anni, ferito in gravissime condizioni. Padova, 28 dicembre 2022 – È stata fermata nella notte la 51enne Diletta Miatello, l ...Svolta nelle indagini sulll’omicidio di Maria Angela Sarto, 84 anni, trovata senza vita nella sua casa a San Martino di Lupari. nel Padovano, ...