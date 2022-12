Detenuto evade dall’ospedale | Polizia lo cattura poco dopo

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Unè riuscito ad eludere la sorveglianza e adre mentre era all’ospedale di Caserta per cure mediche urgenti, ma è statoto dalladi Stato nei pressi della stazione ferroviaria. Il, di 43 anni, di origine serba, era stato portato all’ospedale dal carcere di Carinola, dove sta scontando una condanna a circa venti anni di reclusione per reati contro il patrimonio. Mentre era nel nosocomio, è riuscito a fuggire sorprendendo gli agenti penitenziari che lo tenevano in custodia. Intempo è partita una “caccia” all’uomo, con numerose pattuglie dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Caserta dislocate lungo le probabili via di fuga dell’evaso. Il 43enne, con una vistosa ...