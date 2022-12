De Vrij vuole lasciare l'Italia Pastorello cerca una soluzione | ma con l'Inter potrebbe non essere ancora finita

Calciomercato.com

Commenta per primo L'Inter si tutela e in caso di partenze sia di Milan Skriniar che di Stefan Deinterverrà pesantemente sul mercato. Secondo il Corriere dello Sport il primo nome che sigiocare Beppe Marotta oltre a Scalvini dell'Atalanta è quello di Rodrigo Becao, scadenza 30 giugno ...Inter, il rischio è grosso: Zhangtutelarsi Milan Skriniar sta probabilmente tirando la corda. Stefan Deinfatti sembra non avere la minima intenzione di rinnovare il suo contratto, sempre ... De Vrij vuole lasciare l'Italia. Pastorello cerca una soluzione, ma con ... Meno sette al big match che riaprirà il campionato di Inter e Napoli, pietra miliare per stagione di entrambe le compagini. I ...Non solo Milan Skriniar, un altro difensore potrebbe lasciare l’Inter, costringendo il club di viale della Liberazione a correre ai ripari sul mercato. Parliamo di Stefan de Vrij, calciatore arrivato ...