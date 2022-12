David Moyes rifiuta la firma dell’attaccante di gennaio per il West Ham

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo.hato l’opportunità di reclutare un attaccante durante la finestra di mercato di, secondo Claret & Hugh. Lo scozzese è stato informato che i soldi saranno disponibili per ingaggiare un altro attaccante nel tentativo di risolvere i problemi di gol della squadra, ma hato l’offerta. Invece, preferisce restare con l’attuale duo di Gianluca Scamacca e Michail Antonio. Il rapporto di Claret & Hugh afferma: “Gli addetti ai lavori hanno chiarito che l’allenatore è su un ghiaccio sempre più sottile dopo le quattro sconfitte con una che descrive la ...

Calciomercato.com

Commenta per primone è convinto. Il manager del West Ham, secondo quanto riporta il Daily Mail , ritiene che la dirigenza degli Hammers farà di tutto per convincere Declan Rice a rimanere protagonista nel ...La formazione dinon sta facendo benissimo quest'anno e a causa di un pessimo avvio si trova ai margini della zona retrocessione: l'obiettivo di un'altra qualificazione europea appare già ... West Ham, Moyes vuole blindare un big | Mercato | Calciomercato.com Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...La partita Arsenal-West Ham di lunedì 26 dicembre 2022 in diretta: sotto della rete di Benrahma nel primo tempo ribaltano la situazione nella ripresa con Saka, Martinelli e Nketiah ...