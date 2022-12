Dana Saber e Dayane Mello | spunta strategia prima del GF Vip | cosa si sono dette FOTO

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) In questi giorni si sta molto parlando die di. L’ingresso nella casa del GF Vip dellaha generato molto turbamento ed ha portato alla luce delle dinamiche che, ormai, sembravano sepolte da tempo. La modella, infatti, ha subito tirato in ballo la questione inerente i baci saffici che le L'articolo proviene da KontroKultura.

Fanpage.it

La gieffinaha svelato che dietro alle foto del suo bacio saffico con Dayane Mello - pubblicate da Chi prima del suo ingresso nella Casa - c'era una cosa organizzata: " Lei mi ha baciata ...e Dayane Mello si sono accordate prima dell'ingresso al Grande Fratello Vip Questa estate le due hanno portato in 'scena' un finto siparietto saffico a favore di paparazzo, scambiandosi ... Dana Saber ritorna sul bacio con Dayane Mello: Era finto, solo per fare gossip Dana del Fratello Vip è una modella di origini marocchine di 29 anni nell’occhio del ciclone per il suo lavoro Dana Saber, 29 anni, è stata una delle concorrenti più discusse del Fratello Vip. Nata il ...Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi hanno discusso a causa di una nota cantante. Grazie a un aereo poi hanno fatto pace.