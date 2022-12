(Di mercoledì 28 dicembre 2022) "Semetteremo in atto tutte le iniziative previste dall'Unità di Crisi per lo scenario di. È stato un errore sottovalutare le notizie che provenivano da giorni dalla Cina". ...

Euronews Italiano

"Semetteremo in atto tutte le iniziative previste dall'Unità di Crisi per lo scenario di ... Lo dichiara l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'che domani si recherà all'......per i voli che provengono dalla Cina - fa sapere l'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'. 'Ènon farsi trovare impreparati rispetto a quello che potrebbe succedere - avverte ... D'Amato, se necessario protocolli Covid per rischio elevato "Se necessario metteremo in atto tutte le iniziative previste dall'Unità di Crisi per lo scenario di rischio elevato. È stato un errore sottovalutare le notizie che provenivano da giorni dalla Cina".Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...