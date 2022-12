(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Oggi il consiglio dei ministri dovrebbe esaminare il nuovodel. Ieri una riunione tecnica degli uffici legislativi al Viminale ha lavorato alla bozza del provvedimento. Nelarriva la stretta sui salvataggi dei migranti effettuatiorganizzazioni non governative, come auspicato dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Ma si attendono anche le norme sulle baby gang, con il Daspo urbano per i minori tra i 14 e i 18 anni. Prevista pure una stretta suie sullo stalking. L’approvazione potrebbe arrivare già oggi o la prossima settimana. Ma c’è anche l’ipotesi di uno sdoppiamento: le norme che riguardano l’immigrazione da varare subito e il pacchetto che concerne lainterna da mandare in ...

Senza soluzione di continuità sono stati gli sbarchi di migranti che sono giunti nelle coste siracusane autonomamente o accompagnatenavi delle. Nel corso dell'anno sono giunti 14.916 ...Secondo Il Corriere della Sera, il provvedimento in tema diprevederebbe delle sanzioni ... riprendendo le fila del disegno di legge strutturato, nel corso della precedente legislatura,... Dalle ong ai femminicidi, cosa c’è nel decreto sicurezza del governo Meloni (Teleborsa) - Sul tavolo del Consiglio dei ministri in programma nel tardo pomeriggio di oggi c'è il pacchetto delle norme sull'immigrazione, con il nuovo codice per le Ong impegnate nella ricerca e..Un solo salvataggio di migranti in mare, immediata segnalazione alla capitaneria di Porto con richiesta di un porto sicuro per lo sbarco, nessun trasbordo di migranti da una nave all'altra.