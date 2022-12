Dalle ong ai femminicidi | cosa c’è nel decreto sicurezza del governo Meloni

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Oggi il consiglio dei ministri dovrebbe esaminare il nuovodel. Ieri una riunione tecnica degli uffici legislativi al Viminale ha lavorato alla bozza del provvedimento. Nelarriva la stretta sui salvataggi dei migranti effettuatiorganizzazioni non governative, come auspicato dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Ma si attendono anche le norme sulle baby gang, con il Daspo urbano per i minori tra i 14 e i 18 anni. Prevista pure una stretta suie sullo stalking. L’approvazione potrebbe arrivare già oggi o la prossima settimana. Ma c’è anche l’ipotesi di uno sdoppiamento: le norme che riguardano l’immigrazione da varare subito e il pacchetto che concerne lainterna da mandare in ...

Il Post

Questa realtà è emersa chiaramentecronache dei giornali delle scorse settimane, quando sono ..."trasbordo di migranti economici" dai barchini dei trafficanti di esseri umani alle navi delle. ...... qualsiasi attività al di fuori della ricerca e salvataggio deve essere gestita sulla terra fermaautorità competenti e non dallo staff delle navi umanitarie. Se leviolano le regole del ... Le nuove regole per il soccorso dei migranti in mare Si riapre la questione della schiavitù nei campi di Tindouf, nel sud dell’Algeria, per chiedere giustizia alla dirigenza del Polisario. A farlo è ancora una ...Sea Eye contro il governo e il Dl Ong: ma il diritto del mare è richiamato nella norma che stringe sui salvataggi in mare ...