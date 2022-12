Da Kim Kardashian a Miriam Leone | nel 2023 i capelli tornano al naturale

Leggi su amica

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Natural style: è questo il trend per il. Parola di Kimche brindano al nuovo anno con un hair look(Immagini Instagram @mirimeo e @chrisappleton1) Il miglior hair look da sfoggiare nel? Quello scelto da Madre Natura. Parola di Celeb, tutte pronte a festeggiare l’arrivo del nuovo anno condel colore originale. Addio tinte, sfumature e balayage: ialla loro bellezza. Kimdocet. La regina dei social e dei reality, infatti, è tornata al suo hair look. Tutte le sfumature di biondo sfoggiate negli ultimi tempi hanno lasciato il posto alla sua ormai famosa chioma corvina. Ha abbandonato ...