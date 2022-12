Cultura | tra qualità politiche ed economiche Scrive Monti

Leggi su formiche

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Tra i lavori preparatori del disegno di legge “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025? compare il documento C.643 – Tab.14 – Stato di previsione del ministero dellaper l’anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025 Disegno di legge presentato il 29 novembre 2022. Come ogni stato di previsione, il documento citato esprime, nel linguaggio universale dei “costi”, gli andamenti attesi, per il triennio 2023 – 2025, del funzionamento ministeriale per il prossimo triennio. Si tratta, pertanto, di un documento che, pur presentando una dimensione più prettamente contabile, riflette in ogni caso una dimensione che è di natura più propriamente politica e, almeno in parte, le dimensioni che acquisiscono un carattere prioritario per il prossimo triennio. Raccontare nel dettaglio quanto indicato ...