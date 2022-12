La Gazzetta dello Sport

...un allungamento dei tempi didel giocatore che, dunque, potrebbe saltare la partita contro la Cremonese in programma il prossimo 4 gennaio. Indisponibile per Massimiliano Allegri ,...L'infortunio non si risolve e Juan, reduce da una visita di controllo al J - Medical che ha constatato l'allungarsi dei tempi di, si distrae in montagna con la famiglia. O quantomeno è quel che appare scorrendo il ... Cuadrado, il recupero si allunga, spuntano le foto in montagna ed è polemica Il colombiano non è ancora a disposizione di Allegri. Nell'attesa è in montagna con la moglie Melissa e i figli Lucia e Lucas ...Cuadrado, ancora infortunato, si rilassa sulla neve con la famiglia come Pogba ma le immagini postate su Instagram scatenano le critiche dei tifosi della Juventus ...