Cristiano Ronaldo | che smacco | tifosi United cambiano coro col suo nome per Garnacho

C'era da attendersi una risposta anche da parte dei tifosi dopo quanto accaduto nelle scorse settimane a proposito die l'addio al Manchester United . E così è stato. Il ritorno in campo della squadra, nel match di Premier League contro il Nottingham Forest, ha sancito la definitiva separazione ...Una perdita che nulla ha a che fare con le indagini in corso alla procura di Torino, che invece sono focalizzate sui tre esercizi precedenti, quelli dell'epoca di, e che hanno ...Se qualcuno cerca lavoro ed è pronto a a dedicarsi anima e corpo a Cristiano Ronaldo, lui è pronto a pagare molto bene: quattro posizioni aperte ...L’ex dg interviene all’assemblea degli azionisti. Andrea: "Convinti della nostra correttezza". Approvato un bilancio in rosso di 238 milioni ...