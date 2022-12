Cristiano Ronaldo cerca un maggiordomo | super paga da 6mila euro al mese

Da ormai quasi un mese, il nome diè legato a doppio filo con l' Arabia Saudita : stando alle ultime news di calciomercato , infatti, il fenomeno portoghese è pronto a firmare un ricchissimo contratto con la squadra ...Un altro particolare a cui si è data poca importanza ma significativo, a mio avviso, è la scelta di, che non sarebbe parte in causa, di dare mandato ad un avvocato italiano di ...Intervistato dal podcast 'JOGA!', Rolando ha consigliato Cristiano Ronaldo: "Ovviamente gli consiglierei di andare all'Olympique Marsiglia, sarebbe un motivo in più per andare al Vélodrome. Sono sicur ...Musli Al-Muammar, presidente dell'Al Nassr, ha commentato il possibile approdo dell'ex bianconero Cristiano Ronaldo nella propria squadra: "Le notizie che escono non sono corrette, ...