Covid variante Gryphon | dalla Cina agli Usa torna il timore pandemia

Corriere della Sera

Il virus sta perciò circolando in modo vivace ed è per questo , osserva il genetista Massimo Zollo, coordinatore della Task force- 19 del Ceinge di Napoli, che 'negli aeroporti sarebbero ...... superiore rispetto a quello dell'ondata didell'estate 2021, dovuta allaDelta . 'È vero che in Cina si è passati in breve tempo da una politica di restrizione severa a un'apertura ... Covid, test obbligatorio per chi arriva dalla Cina: la decisione del ministero Bisogna agire subito a livello europeo per impedire l'arrivo in Europa di un'ondata di contagi e nuove varianti dalla Cina, che potrebbero essere anche resistenti ai vaccini. Non ...Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...