Covid | tampone obbligatorio per chi arriva dalla Cina | il governo firma l' ordinanza L' Italia teme nuove varianti «Un passeggero su due è positivo»

"Ho disposto, con ordinanza, tamponi antigenici- 19 obbligatori, e relativo sequenziamento del virus, per tutti i passeggeri provenienti dalla Cina e in transito in Italia". Lo dichiara il ...... nella giornata del 26 dicembre quasi un passeggero su due , tra quelli atterrati all'aeroporto milanese dalla Cina a bordo di due voli, sono risultati positivi aldopo ilnon ...L'amministrazione di Hong Kong deve continuare ad imporre test per la diagnosi del Covid-19 agli arrivi internazionali e mantenere in ...(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 dicembre 2022 – Saranno disponibili da domani i risultati dei sequenziamenti effettuati sui tamponi eseguiti sui passeggeri provenienti dalla Cina e atterrati all’aerop ...