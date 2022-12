Covid | tampone obbligatorio per chi arriva dalla Cina anche negli Usa Schillaci | i positivi saranno messi in quarantena

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Labrinda allo stop delle restrizioni, in Italia (ma non solo) si temono le nuove varianti. E così il governo Meloni ha firmato l'ordinanza che prevede ilper tutti i ...

la Repubblica

... ha deciso di reintrodurre l'obbligo diper i passeggeri dei voli provenienti dalla Cina. I ... Quarantena per i positivi 'I positivi alche provengono dalla Cina verranno posti in ...Quasi un passeggero su due, tra quelli che il 26 dicembre sono arrivati nello scalo milanese dalla Cina a bordo di due voli, sono risultati positivi aldopo ilnon obbligatorio. 'Sul ... Speranza: "La strategia di Meloni sul covid è fallita". Usa, obbligo test negativo per viaggiatori in arrivo … Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...