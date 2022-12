Covid | tampone obbligatorio in aeroporto per tutti i voli dalla Cina | il governo firma l' ordinanza L' Italia ora teme nuove varianti

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Labrinda allo stop delle restrizioni, in(ma non solo) si temono le. Perché Pechino ha smesso di comunicare i dati dei positivi che alcune analisi non...

TGCOM

... sono 97 quelli risultati positivi al(su un volo erano oltre il 52% e sull'altro il 38%). Ad ... I passeggeri arrivati hanno tutti accettato di sottoporsi almolecolare, che al momento è a ......l'Italia è obbligare dal primo gennaio 2023 i passeggeri in partenza dalla Cina a farsi un... vista la nuova ondata di contagiin Cina. "Si metteranno una mascherina Ffp2, andranno in un ... Covid, Schillaci: "Valutiamo tampone obbligatorio per chi arriva dalla Cina" | Bertolaso: nei voli in arrivo a Malpensa quasi 1 positivo su 2 Il Governo Meloni valuta la reintroduzione dell’obbligo di tampone per chi arriva dalla Cina dopo il boom di contagi nel Paese ...Intanto, anche Hong Kong segue la linea del continente e mette fine alle restrizioni da domani. A Malpensa, il 26 dicembre, un paziente su due è risultato positivo al test. Lo Spallanzani: "Coordinare ...