Covid | tampone obbligatorio in aeroporto per chi arriva dalla Cina | il governo firma l' ordinanza L' Italia teme nuove varianti

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Labrinda allo stop delle restrizioni, in(ma non solo) si temono le. Perché Pechino ha smesso di comunicare i dati dei positivi che alcune analisi non...

- La Regione Lombardia lo consiglia ai viaggiatori provenienti dalla Cina anche per accertare, eventualmente, che tipo di variante. A Roma il sequenziamento verrà fatto allo SpallanzaniA Milano Malpensa è già in vigore ilnegativo per chi arriva dal paese asiatico. Anche gli Usa stanno valutando nuove misure di ...L'amministrazione di Hong Kong deve continuare ad imporre test per la diagnosi del Covid-19 agli arrivi internazionali e mantenere in ...(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 dicembre 2022 – Saranno disponibili da domani i risultati dei sequenziamenti effettuati sui tamponi eseguiti sui passeggeri provenienti dalla Cina e atterrati all’aerop ...