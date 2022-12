(Di mercoledì 28 dicembre 2022) "Potenziamento della sorveglianza medianteantigenici per chi proviene in particolare dalla, e caratterizzazione molecolare con analisi di sequenza nei casi positivi. Sarebbe meglio se il ...

Agenzia ANSA

E' quanto si legge in un documento dell'Istituto. "Un intervento di questo tipo servirebbe a monitorare la comparsa ed intercettare precocemente l'arrivo di nuove varianti - è detto nel ...... sotto la supervisione dell' Istitutoe con il supporto delle Uscar regionali. Non dobbiamo abbassare la guardia, le ultime notizie sulci spingono a tenere alta l'attenzione". . Covid: Spallanzani, potenziare test per chi arriva da Cina - Lazio I test, che si terranno all'aeroporto Leonardo da Vinci, si svolgeranno sotto la supervisione dell’Istituto Spallanzani e con il supporto delle Uscar regionali ...ROMA (ITALPRESS) - 'In attesa delle disposizioni nazionali riprendono i test all'aeroporto internazionale di Fiumicino per i voli che ...