Covid | Schillaci | ' vaccini cinesi poco efficaci'

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Roma, 28 dic. (Adnkronos) - "Questo aumento dei casi in Cina è dovuto al fatto che, dopo un lungo di lockdown, c'è stato un improvviso allentamento delle misure, oltretutto isono stati evidentemente, quindi pensiamo che ci sia un grande numero di contagi in Cina. I dati oggi dalle autoritànon sono pubblicati, quindi per maggiore sicurezza saremo i primi in Europa" a introdurre i tamponi obbligatori per chi arriva dalla Cina. Così il ministro della Salute Orazioal termine del Consiglio dei ministri.

Il ministro della Salute, Orazio, domani riferirà in Senato sulla situazione del. Lo ha detto, a quanto si apprende, lo stessonella sua informativa al Consiglio dei ministri. . 28 dicembre 2022... sta seguendo con la massima attenzione gli sviluppi della nuova ondata- 19 in Cina - spiega ...è in contatto in queste ore con gli altri stati dell'Ue per definire una strategia ... Schillaci: tampone Covid obbligatorio per chi arriva dalla Cina. A Malpensa positivo quasi 1 su 2, screening … Roma, 28 dic. (Adnkronos) - I passeggeri in arrivo dalla Cina e risultati positivi al Covid "saranno messi in quarantena, ora ci organizziamo con le Regioni e lavoriamo con loro su questo". Così il ...Milano, 28 dicembre 2022 – “Accogliamo con soddisfazione l’ordinanza con la quale il ministro Schillaci ha disposto l’obbligo di tampone per i passeggeri dei voli che arrivano dalla Cina. Già prima di ...