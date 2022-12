Covid | Schillaci | ' tamponi per arrivi da Cina | virus positivi sequenziati'

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Roma, 28 dic. (Adnkronos) - "Abbiamo fatto un'ordinanza per introdurre l'obbligatorietà deiper i passeggeri in arrivo dalla, questo perché è fondamentale, nel caso di tampone positivo, sequenziarlo e vedere quali sono le varianti presenti. Noi siamo molto tranquilli e speriamo che queste varianti siano già presenti sul territorio nazionale: questo sarebbe un dato molto confortante", al momento comunque "non c'è motivo di preoccupazione". Così il ministro della Salute Orazioal termine del Consiglio dei ministri.

la Repubblica

Informativain Cdm, tampone a chi arriva da Cina, Italia chiederà a Ue fare lo stesso Si è svolta anche l'informativa del responsabile della Salute Oraziosul. Per ora il ...Orazio, ministro della Salute, ha tenuto un'informativa sulper quanto riguarda la recrudescenza in Cina: l' Adnkronos fa sapere che per ora il governo si limiterà a sottoporre a ... Schillaci: tampone Covid obbligatorio per chi arriva dalla Cina. A Malpensa positivo quasi 1 su 2, screening … questo sarebbe un dato molto confortante”, al momento comunque “non c’è motivo di preoccupazione”. Così il ministro della Salute Orazio Schillaci al termine del Consiglio dei ministri.Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, già dalle prime notizie, sta seguendo con la massima attenzione gli sviluppi della nuova ...