Covid | Ricciardi | “Dalla Cina rischio variante cattiva”

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) TORINO – Ilche i milioni di contagiregistratifavoriscano lo sviluppo di nuove varianti del coronavirus pandemico “esiste. Unapiù contagiosa di Omicron è difficile, siamo già a livelli record. Il pericolo è che ne nasca una più patogenica”, uno scenario “possibile”. Così in un’intervista a ‘La Stampa’ Walter, professore ordinario di Igiene all’Università Cattolica e presidente del Mission Board for Cancer dell’Ue. Gli altri Paesi dovrebbero tutelarsi? “Quelli vicini come Giappone e Taiwan lo hanno fatto, chiedendo il tampone in arrivo– sottolinea l’esperto – In Occidente ormai le cautele vengono lasciate ai singoli: c’è una buona copertura vacle e in assenza di nuove ...