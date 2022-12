Covid oggi Cina | Pechino | “Situazione sotto controllo”

Adnkronos

Sale la curva in tutta la regione, dove ci sono 45.333 persone in isolamento. Stabile il fronte dei ricoveri, mentre il tasso di contagio sale al ...... quella pre -'. Notizia però smentita da un'altra fonte, questa volta Mediaset, fra le ... Admancherebbero quindi le co - conduttrici destinate alla seconda ed alla quarta puntata. Covid oggi, Ricciardi: "Da Cina rischio variante cattiva" È quanto si legge sul sito dello scalo “a causa di una nuova normativa Covid”. Regione Lombardia fa sapere che tale disposizione ha attivazione immediata con scadenza 30 gennaio 2023 salvo diversa riv ...Covid, 1 positivo su 2. Schillaci ordina tamponi obbligatori per chi arriva dalla Cina. In voli da Cina a Malpensa quasi 1 positivo su 2. 'Non dobbiamo abbassare la guardia, le ultime notizie sul Covi ...