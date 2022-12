Covid | le news Report Fiaso | -9 | 6% ricoveri in ultima settimana | intensive stabili LIVE

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Il ministro della Salute Schillaci valuta il tampone obbligatorio per i passeggeri in arrivo dalla Cina. Dopo la rinuncia alla politica di "tolleranza zero", l'epidemia nel Paese asiatico sta provocando almeno 5.000 morti e oltre un milione di contagi al giorno. Anche gli Stati Uniti valutano nuove misure di prevenzione: al vaglio l'introduzione di un testnegativo e misure di tracciamento e sorveglianza

L'esposione del Covid in Cina sta preoccupando molti paesi del mondo. India, Taiwan e Giappone hanno già previsto il test per chi arriva da quel paese. Dovrebbero essere seguiti a ore dagli Stati Uniti. Sono 917 i casi confermati di positività al Covid nell'ultimo bollettino regionale. Processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3548 tamponi. Scendono i pazienti ricoverati in terapia intensiva.