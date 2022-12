Covid | la paura che ritorni dalla Cina | tamponi a Malpensa

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Laabbassa le misure di controllo dele riapre anche al turismo, ma il resto del mondo teme l'arrivo di una nuova variante del virus. I positivi sarebbero 250 milioni e i morti 5mila al giorno. Il Giappone rafforza i controlli sanitari sui turisti cinesi, atest per i passeggeri in arrivofino al 30 gennaio

Gazzetta del Sud

L'attività tutto sommato andava abbastanza bene, ma poi arriva il, il lockdown, e non ho più ... Laè ancora troppa. 'I nomi li ho fatti alle forze dell'ordine e alla magistratura - aggiunge ...Related posts: NON AVETEDEL, MA DELLA MORTE (di Matteo Fais) PER CAPIRE LA SINISTRA ATTUALE BISOGNA LEGGERE MARIO MIELI, IL GENIO DEL MALE (di Matteo Fais) PRESIDENTE, HA ROTTO LE P**** ... Allarme Covid in Cina: "Test molecolare per chi arriva a Malpensa". Torna la paura La Cina abbassa le misure di controllo del Covid e riapre anche al turismo, ma il resto del mondo teme l'arrivo di una nuova variante del virus. I positivi sarebbero 250 milioni e i morti 5mila al gio ...Sono le stime della società britannica di dati sulla salute Airfinity, i report parlano di ospedali al collasso e di un numero di decessi molto alto tra gli anziani. In Cina si stanno registrando più ...