Covid | la Cina spaventa | in Italia tampone obbligatorio e quarantena per i positivi che arrivano da Pechino

Durante il collegamento video, Matteo Bassetti, direttore del reparto di Malattie Infettive dell'ospedale San Martino di Genova, ha svelato i veri numeri delin. 'Siamo davanti a una ...'Il recente rapido aumento della trasmissione della- 19 inaumenta il potenziale di comparsa di nuove varianti', ha dichiarato un funzionario in un briefing telefonico. Tuttavia, Pechino ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...