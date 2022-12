Covid | Italia valuta tampone obbligatorio per arrivi da Cina

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) (Adnkronos) – Tamponi obbligatori per chi arriva dallain: lo stando il governono vista la nuova ondata di coronavirus nel Paese asiatico. In queste ore il ministro della Salute Orazio Schillaci “stando la possibilità di disporre il tamponamentoper tutti i passeggeri provenienti dalla. La sorveglianza e la prevenzione, attraverso il sequenziamento, sono fondamentali per individuare con tempestività eventuali nuove varianti che possano destare preoccupazione e che, al momento, non risultano in circolazione in”. Lo sottolinea una nota del ministero della Salute, annunciando che sul tema oggi pomeriggio Schillaci riferirà in Consiglio dei ministri. Il ministro, “già dalle prime notizie, sta ...

Adnkronos

, lo studio dalle fogne: 'In4 ondate Omicron in un anno, ecco quando' 'in Cina, rischio variante cattiva: sarebbe successo anche da noi senza vaccini efficaci' Ministero: varianti ...... al momento, non risultano in circolazione in'. E' quanto riferisce la nota del ministero della Salute nella quale si annuncia la prossima relazione del ministero in Cdm.: a Fiumicino ... Covid Cina, analisi Italia: cosa dicono Pregliasco, Bassetti e Clementi “In attesa delle disposizioni nazionali riprendono i test all’aeroporto internazionale di Fiumicino per i voli che provengono dalla Cina. I test si svolgeranno con le consuete modalità, sotto la super ...La Cina brinda allo stop delle restrizioni, in Italia (ma non solo) si temono le nuove varianti. Perché Pechino ha smesso di comunicare i dati dei positivi che alcune analisi non ...