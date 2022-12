Agenzia ANSA

, ora è allarme contagi suidalla Cina : all'aeroporto milanese di Malpensa , dei 120 passeggeri che viaggiavano sul volo Pechino - Milano atterrato nello scalo alle 18.55 del 26 dicembre, ...Quasi un passeggero su due, tra quelli che il 26 dicembre sono arrivati a Malpensa dalla Cina a bordo di due, sono risultati positivi aldopo il tampone non obbligatorio predisposto dalla Regione Lombardia. "Sul primo volo - ha spiegato l'assessore di Regione Lombardia al Welfare Guido Bertolaso - ... Covid: in voli da Cina a Malpensa quasi 1 positivo su 2 - Lombardia Anche gli Stati Uniti valutano nuove misure di prevenzione per i viaggiatori dalla Cina in seguito all'ondata di Covid nel Paese. Al vaglio ci sarebbero misure simili a quelle decise dal Giappone e ...“In attesa delle disposizioni nazionali riprendono i test all’aeroporto internazionale di Fiumicino per i voli che provengono dalla Cina. I test si svolgeranno con le consuete modalità, sotto la super ...