Covid | il genetista Zollo | ' La grande circolazione del virus può produrre nuove varianti'

la Repubblica

... ma su quelli indiretti", ha detto ilMassimo Zollo, coordinatore della Task force- 19 del Ceinge . "È anche necessaria un'azione più attiva per la diffusione dei farmaci antivirali ...Grandi opportunità Christopher Mason, unpresso la Weill Cornell Medicine di New York che ...prossimi Mondiali saranno un pasticcio di Daniele Polidoro Come capire dai sintomi se avete-... Covid, scoperte le varianti genetiche che fanno ammalare ... Il genetista Massimo Zollo, coordinatore della Task force Covid-19 del Ceinge: al momento la grande circolazione del virus SarsCoV2 ha generato numerose sottovarianti di Omicron ma se continua ...Assume i contorni di un’ecatombe la nuova ondata di Covid-19 in Cina. Secondo stime di alcuni istituti indipendenti, come Airfinity in Gran Bretagna, al momento in Cina 1 cittadino su 5 sarebbe positi ...