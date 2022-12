Covid e influenza | news Malpensa | fino 30 1 richiesto tampone per chi arriva dalla Cina

ilmessaggero.it

... già gravati in maniera significativa a causa della situazione di attuale incremento dei casi di complicazioni a seguito dell'e all'attenuato, ma ancora perdurante, contagio da- 19.Faccio un salto in avanti di alcuni mesi per arrivare all'inizio dell'estate 2020, quando19 ... Posso citare diversi musicisti che hanno esercitato una profondasu di me come musicista, ... Covid e influenza, le “regole” di Bassetti per il cenone di Capodanno: serve il tampone «Basta giocare all'al Covid e influenza stagionale fanno aumentare i ricoveri, specialmente di anziani e fragili. Si teme un aumento dopo le festività ..."C'è un virus del Covid che è in picchiata mentre da noi è il virus dell'influenza che è in decollo. È probabile, credo, che nelle prossime settimane avremo ancora dei casi perché stiamo per… Leggi ...