Covid dalla Cina | il ministro Schillaci introduce il tampone obbligatorio per chi sbarca in Italia

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) A quanto pare, grazie a Dio, ha vinto il buonsenso. Le notizie poco rassicuranti provenienti, dove la poca incisività rappresentata dai vaccini (non a rMna), non è riuscita a debellare – o perlomeno ad arginare – la contagiosità dele delle sue varianti, sta producendo una nuova emergenza pandemica, con il rischio che venga ‘rapidamente esportata’. Da noi è abbastanza evidente che, chissà in base a quali ‘segreti accordi politici’, i cinesi possono praticamente inserirsi nelle nostre città con una facilità disarmante (arrivano, prendono casa ed aprono qualsiasi attività), e dunque, in ragione di tutto ciò, si temeva l’imminente ‘sbarco’ di questa nuova ondata di, il: “Tamponi ...

'Ho disposto, con ordinanza, tamponi antigenici- 19 obbligatori, e relativo sequenziamento del virus, per tutti i passeggeri provenientiCina e in transito in Italia', ha detto il ...Le parole di Broccolo approfondimento, Schillaci "Obbligo tampone per i voli in arrivoCina" Tra le ultime arrivate, ma sempre parte della famiglia della variante Omicron, la ... Covid, test obbligatorio per chi arriva dalla Cina: la decisione del ministero Intanto, dopo Malpensa, anche all'aeroporto di Fiumicino sono ripresi i test, per ora volontari, per i voli provenienti dalla Cina ...Roma, 28 dic. (LaPresse) - "La decisione del ministero della Salute di rendere obbligatorio il tampone per tutti i passeggeri provenienti dalla Cina è ...