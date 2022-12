Covid | dalla Cina agli Usa faro sulla variante Gryphon che fa impennare l' epidemia

la Repubblica

... osserva il genetista Massimo Zollo, coordinatore della Task force- 19 del Ceinge di Napoli, che 'negli aeroporti sarebbero necessari controlli non soltanto sui voli diretti in arrivo......della Salute Orazio Schillaci venga a riferire in Parlamento sull'andamento dell'epidemia die sulle ultime decisioni adottate come quella di sottoporre a tampone i passeggeri in arrivo... Schillaci: tampone Covid obbligatorio per chi arriva dalla Cina. A Malpensa positivo quasi 1 su 2, screening … COSENZA – Importante balzo dei contagi nella nostra regione: nelle ultime 24 ore se ne contano 1.107, ieri erano 269, a fronte di 4.602 tamponi eseguiti e con un tasso di positività che dal 16,85 schi ...L’aeroporto di Milano Malpensa sta effettuando dei test Covid a tutti i passeggeri in arrivo nel nostro Paese dalla Cina. Secondo quanto raccontano i dati, quasi un passeggero su due in arrivo da ...