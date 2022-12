Covid Cina | Sileri | “Bene obbligo tamponi per arrivi da Paese | ora serve linea Ue”

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) (Adnkronos) – L’ordinanza del ministro della Salute Orazio Schillaci che dispone l’di tamponeper tutti i passeggeri provenienti dalla“è chiaramente molto sensata e rappresenta un filtro”, commenta con l’Adnkronos Pierpaolo, ex sottosegretario alla Salute nei governi Conte e Draghi. Per“siamo al solito problema triangolazioni: non tutte le persone che vengono dallaarrivano con un volo diretto. L’di tampone è comunque un filtro per individuare eventuali varianti, innanzitutto. Vaquindi il provvedimento, servirebbe però unaun po’ più europea, come accadde 3 anni fa”. Siamo di fronte a una recrudescenza del virus? “Assolutamente no”, risponde. “Questa ...

Ma la tempesta perfetta è stata causata dal perdurare delle infezioni da- 19 in, dove Tesla ha alcuni tra i suoi maggiori impianti produttivi , e dalla peggior scommessa mai fatta da ...Opposizioni: serve informativa governo in Aula sulapprofondimento, obbligo tampone per arrivi da: la decisione di Schillaci In relazione all'esplosione di casi diin, ...Per il senatore Pd Andrea Crisanti l’ordinanza del ministero della Salute che impone i tamponi a chi arriva dalla Cina non basterà a impedire ...Covid, tampone obbligatorio per chi arriva dalla Cina in aereo. Bertolaso: «Positivo un passeggero su due». All'aeroporto milanese di Malpensa, dei 120 passeggeri ...