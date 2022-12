Covid Cina | arriva nuova variante? Cosa dicono i dati oggi

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) (Adnkronos) – Unadalla? Improbabile, ad. Nel paese asiatico, alle prese con un’impennata dei contagi, “il salto evolutivo da monitorare con attenzione sarebbe quello oltre i confini di Omicron, con la nascita di un’altra veradi interesse, ma al momento questa rimane un’ipotesi non supportata daepidemiologici reali”, chiarisce l’Inmi Spallanzani di Roma, in un documento sullo scenario attuale-19 e sulle azioni di intervento vista la situazione in, pubblicato su Facebook. “Al momento – osservano gli esperti dell’istituto – le poche informazioni cheno dallaindicano che le varianti che stanno alimentando ...

Corriere della Sera

La decisione arriva a poche ore dalla decisione della Regione Lazio di riattivare anche all' Aeroporto di Roma Fiumicino i testper i voli provenienti dalla. L'annuncio era arrivato dall'...... innescare la nascita di nuove varianti e quindi, potenzialmente, farci tornare di fatto al punto di partenza, è condiviso dai virologi: 'Io non credo che dallaarriverà una variante del... Covid in Cina, la situazione peggiora: c’è il pericolo di nuove varianti non Omicron Il rischio che i milioni di contagi Covid registrati dalla Cina favoriscano lo sviluppo di nuove varianti del coronavirus pandemico "esiste. Una variante più contagiosa di Omicron… Leggi ...Tamponi obbligatori per chi arriva dalla Cina. La decisione era nell’aria nelle ultime ore a causa della recrudescenza del virus. “Ho disposto, con ordinanza, tamponi antigenici Covid 19 obbligatori, ...