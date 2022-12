Covid Cina | a Malpensa 50% positivi su volo da Pechino

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) (Adnkronos) – Dei 120 passeggeri che viaggiavano sulproveniente dallae atterrato nello scalo milanese alle 18.55 del 26 dicembre, 62 sono risultati, pari al 52%. Sull’altroarrivato a Milano danel giorno di Santo Stefano, la percentuale diè stata del 38% (35 su 92 passeggeri). “Numeri che – ha commentato l’assessore al welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso, oggi in conferenza stampa – devono far riflettere”. Anche se il tampone per chi proviene dallae atterra a“non è obbligatorio ed è a pagamento (20 euro quello antigienico e 90 il molecolare, ndr), nessuno si è rifiutato di farlo”, ha precisato Bertolaso. ...

