Covid Campania | bollettino 28 dicembre De Luca | ' A Capodichino test su voli dalla Cina'

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Il governatore campano annuncia misure sui viaggiatori in arrivo dall'Est: 'Da oggi in poi deve essere sottoposto a tampone. Non possiamo consentirci di accendere focolai dicon altre ...

Agenzia ANSA

Il governatore campano annuncia misure sui viaggiatori in arrivo dall'Est: 'Da oggi in poi deve essere sottoposto a tampone. Non possiamo consentirci di accendere focolai dicon altre ...De Luca: "Tamponi per chi atterra a Capodichino dalla Cina" "Abbiamo il dovere di tenere aperti gli occhi sul". Così anche il presidente della Regione, Vincenzo De Luca , ha annunciato ... Test Covid a Capodichino per arrivi da Cina, anche non diretti - Campania Tamponi obbligatori per i passeggeri provenienti dalla Cina che sbarcano all'aeroporto di Napoli Capodichino. Il Presidente Vincenzo De Luca ha firmato oggi l'0rdinanza (n.5 del 28 dicembre 2022) che ...Milano, 28 dic. (LaPresse) - Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha firmato oggi l'ordinanza (n.5 del 28 dicembre 2022) che prevede ...