Covid | Bassetti lancia l’allarme | “Se arriva una nuova variante torniamo al punto di partenza”

(Di mercoledì 28 dicembre 2022)sul possibile arrivo di unaMatteosi dice preoccupato per l’esplosione diin Cina e soprattutto sulla possibilità che arrivi in Europa una, motivo per cui giudica insufficiente la decisione del ministero della Salute di imporre il tampone obbligatorio per chidal Paese asiatico. Intervistato da La Repubblica, il direttore della Clinica di malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova ha dichiarato che le misure intraprese dal governo italiano “vanno prese in tutta Europa, perché poi chiin qualsiasi aeroporto europeo puòre in ogni altro Paese”. “In un momento ...

Secondo Walter Ricciardi 'il rischio che i milioni di contagiregistrati dalla Cina ... E ancora,: 'Una misura a costo zero per l'Italia è obbligare dal primo gennaio 2023 i passeggeri ...Dottor, in Cina la situazione è fuori controllo Dobbiamo stare attenti perché oggi la ..., tampone obbligatorio per chi arriva dalla Cina: il governo firma l'ordinanza. L'Italia teme ...Matteo Bassetti si dice preoccupato per l’esplosione di Covid in Cina e soprattutto sulla possibilità che arrivi in Europa una nuova variante, motivo per cui giudica insufficiente la decisione del ...La Cina brinda allo stop delle restrizioni, in Italia (ma non solo) si temono le nuove varianti Covid. E così il governo Meloni ha ...