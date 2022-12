“Cosa penso di lei” GF Vip | Alfonso Signorini si sbottona | bomba su Antonella Fiordelisi

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Di solito è lui a fare le interviste, a formulare le domande. Questa volta lui è l’intervistato. Sulle colonne del suo magazinefa il punto sulla settima edizione del GF Vip che conduce da settembre su Canale 5. Anche quest’anno non mancano le dinamiche e le polemiche. Il direttore di Chi spiega le sue scelte e parla di alcuni protagonisti del suo reality. Innanzitutto le opinioniste, Sonia Bruganelli e Orietta Berti: l’una è alla sua seconda esperienza, l’altra non aveva mai avuto un ruolo in un reality. Poi c’è Giulia Salemi come esperta dei social. “Mi fido del mio istinto e lavoro sui caratteri, perché mi piace ribaltare le previsioni come ho fatto con la Berti, che sembrava la nonna di Cappuccetto rosso e, invece, è il lupo. La Salemi e Sonia hanno caratteri forti, Giulia è una scommessa vinta”.ha ...