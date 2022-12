Cosa accadrà in caso di morte del papa emerito Ratzinger | dal funerale alla sepoltura

la Repubblica

Con questo nuovo calendario, non sappiamo davvero. Anche se non torneremo nell'ignoto visto che il gruppo si conosce da giugno. Per un club come noi, non è da poco avere punti davanti ai ...Giovedì 29 dicembre 2022 , su Rai 3 , Un posto al sole ci propone una grave scoperta, un ragazzo in difficoltà e un tentativo di mettere le distanze... Vediamo dunquea Upas : Viola (Ilenia Lazzarin) e Damiano (Luigi Miele) si rendono conto che i problemi di salute di Rosa (Daniela Ioia) e Manuel nascondono qualcosa di molto più grave. Nunzio (... Ratzinger, cosa accadrà quando morirà il Papa emerito: dal funerale alla sepoltura, non esistono precedenti