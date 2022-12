Corte Suprema Usa mantiene misure Trump per blocco migranti

La Stampa

Laamericana mantiene in vigore il cosiddetto 'titolo 42', la misura sanitaria di emergenza introdotta da Donald Trump in nome della lotta al Covid per consentire al governo americano di ...Le restrizioni introdotte da Donald Trump durante l'emergenza della pandemia da Covid per bloccare i migranti al confine con il Messico restano in vigore. Laa maggioranza conservatrice ha accolto la richiesta degli Stati repubblicani a mantenerle considerato che una loro abolizione - è la teoria cavalcata dai procuratori repubblicani del ... Usa, la Corte Suprema conferma il blocco dei migranti voluto da Trump. Accolta la richiesta degli Stati repub… Rimane in vigore il cosiddetto 'titolo 42', la misura sanitaria di emergenza, introdotta dall'allora presidente in nome della lotta al Covid, per espellere senza appello i migranti che entrano illegal ...Mentre l’impennata di contagi in Cina comincia a far scattare l’allerta in Occidente, la Corte Suprema Usa ha deciso di mantenere in vigore il cosiddetto ‘titolo 42’ ovvero la misura sanitaria di emer ...