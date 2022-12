(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Dopo, riprendono anche all' aeroporto di Fiumicino i test per iprovenienti. Lo comunica l'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato. "In attesa delle disposizioni nazionali...

un positivo su due nei voli dalla Cina a Malpensaun passeggero su due, tra quelli che il 26 dicembre sono arrivati a Malpensa dalla Cina a bordo di due voli, sono risultati positivi al ...... la Commissione per la salute nazionale cinese ha stimato che nei primi 20 giorni di dicembre almeno 248 milioni di persone abbiano contratto ilil 20 per cento dell'intera ... Coronavirus, quasi un positivo su due nei voli dalla Cina a Milano Malpensa Leggi su Sky TG24 l'articolo Covid, le news. Report Fiaso, -9,6% ricoveri in ultima settimana, intensive stabili. LIVE ...Sono passati già due anni da quando è arrivato il primo vaccino contro Covid-19 in Europa. Ma la situazione pandemica ancora oggi sembra preoccupare gli epidemiologi di tutto il mondo. In Cina, infatt ...