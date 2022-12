Corea del Sud | revocato il divieto di importare le sex doll

la Repubblica

La settimana scorsa ha annunciato investimenti pari a circa 3 miliardi di dollari nei propri stabilimenti di Ochang, inSud, per espandere la fornitura di batterie per auto elettriche. ...... i cardinali che smetteranno di essere elettori provengono da vari Paesi: cinque dall'Italia, uno dalla Repubblica Ceca, uno dal Bangladesh, uno dall'Argentina, uno dallaSud, uno dal Mali ... Corea del Sud, revocato lo stop alle bambole gonfiabili importate Le nuove linee guida riviste consentono alle bambole di passare la dogana, ma solo se hanno l’aspetto di persone adulte ...Annunciati nuove produzioni nello stabilimento di Ochang da parte della controllata del gruppo, seconda solo alla cinese CATL in questo settore in grande crescita dell'economia globale. Il nodo de ...